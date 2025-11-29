Paura nel quartiere di Monte Rosello a Sassari.

Nei giorni scorsi due sconosciuti hanno tentato di fare irruzione in un appartamento di via Canepa. «Hanno approfittato - riferisce una residente nel corso di una riunione promossa dal Comitato Insieme per il Quartiere - che il portoncino d’ingresso della palazzina era rotto».

Una volta arrivati davanti a una casa del pianoterra hanno tentato di forzare la serratura. «All’interno c’era la legittima proprietaria, in quel momento da sola, e per fortuna senza i figli piccoli».

La signora ha visto dallo spioncino i due e, mentre quelli stavano manomettendo la serratura, ha cominciato a picchiare con tutte le forze contro la porta. La coppia, dopo un momento di sorpresa, si è allontanata. «Uno è andato via con tutta tranquillità mentre l’altro è rimasto all’esterno davanti all’auto a fumarsi una sigaretta e, solo quando l’ha finita, è salito in macchina».

Intanto gli abitanti hanno allertato la polizia di Stato ma, quando gli agenti sono arrivati, anche l’ultima persona era andata via. «Negli ultimi tempi al Monte - raccontano i componenti del comitato presieduto da Gianmario Chelo - le cose sono peggiorate, tra auto bruciate ed episodi di vandalismo».

