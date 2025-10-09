Un ragazzo è stato arrestato a Valledoria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono intervenuti dopo aver notato movimenti anomali vicino alla casa in cui vive il giovane.

Hanno trovato 38 dosi di cocaina del peso complessivo di 18,62 grammi, 2 dosi di eroina per un totale di 1,55 grammi, vario materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 3195 euro.

Lo stupefacente, il denaro e tutto il materiale sono stati sottoposti a sequestro mentre il giovane, al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è finito agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.

