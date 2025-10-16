Usini: piano Arst e Comune per riqualificare la stazione ferroviaria San GiorgioIn programma un nuovo progetto per la riqualificazione di un tratto importante di ferrovia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuova vita all’antica stazione ferroviaria di San Giorgio, l’infrastruttura situata nelle campagne a nord est di Usini, lungo la linea Sassari-Alghero. In programma un nuovo progetto per la riqualificazione di un tratto importante di ferrovia.
Ieri si è tenuto l’incontro tra una delegazione dell’azienda Arst, guidata dall’ingegnere Francesco Matzuzzi, e con i responsabili dell'Ufficio tecnico comunale di Usini, con il sindaco Antonio Brundu ed il vice sindaco Francesco Fiori che hanno effettuato un sopralluogo presso la stazione, sia quella vecchia che quella nuova, ricordo nostalgico per tanti usinesi.
Il progetto, nella sua fase embrionale, mira al ripristino della stessa stazione, rendendola accessibile e permettendo ai treni di effettuare una fermata intermedia nella linea tra Sassari ed Alghero.
«Sarebbe una conquista importante per la nostra comunità dopo un periodo di lungo lavoro e nell'ottica di un ripristino generale che comprenda anche tutta la stazione ferroviaria della Nurra», ha detto il sindaco.