I resti di una imbarcazione da pesca che giacevano da tempo nel porto turistico di Alghero saranno portati via in discarica. Il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, fa sapere che gli operai da oggi sono al lavoro per rimuovere lo scempio.

«Esprimo grande soddisfazione per la rimozione di un’imbarcazione in legno abbandonata da oltre due anni nel porto. Grazie al prezioso intervento dell’Ufficio Ecologia e Ambiente, del corpo di polizia municipale e del comando della Capitaneria, è stato finalmente possibile eliminare quella che era ormai diventata un’attrazione visivamente indecorosa e utilizzata impropriamente come cestino dei rifiuti», spiega Mulas. Accanto alla vecchio gozzo da pesca, incivili hanno abbandonato di tutto. Ora l'area verrà ripulita e tornerà a essere fruibile.

