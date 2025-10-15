Ecco la Giunta della Camera di Commercio di Sassari che affiancherà il confermato presidente Stefano Visconti nel quinquennio 2025-2030: Giovanni Conoci (Industria), che ricoprirà il ruolo di vicepresidente; Vittorio Beccu (Servizi alle imprese); Antonello Fois (Agricoltura); Annalisa Luzzu (Commercio); Marco Rau (Artigianato).

L'obiettivo della nuova Giunta è rappresentare un valido sostegno dinamico e costante al fianco delle imprese del Nord Sardegna, e ndividuare i giusti percorsi di crescita per il sistema economico locale.

Il presidente Stefano Visconti sottolinea: “La formazione di questa nuova Giunta è un segnale di unità e stabilità del nostro sistema camerale. Abbiamo voluto costruire una squadra che, pur rinnovata nei componenti, opererà nel segno di continuità rispetto al proficuo lavoro svolto in precedenza.”

© Riproduzione riservata