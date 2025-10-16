Un furgone con elevatore scala per un rapido spostamento di materiali di qualsiasi sorta e capace di garantire interventi immediati finalizzati al decoro urbano. Il mezzo è stato consegnato al Comune di Bultei e sarà in dotazione all'ufficio tecnico comunale. Disponibile già da ieri svolgerà una moltitudine di funzioni, che vanno dalle manutenzioni sugli impianti di illuminazione pubblica alla cura di alberi e siepi. Si tratta di un nuovissimo piaggio porter dotato di piattaforma aerea elevabile fino a 16 metri.

L'acquisto è stato possibile grazie ad un finanziamento gestito dal Gal Logudoro-Goceano nell'ambito del programma "Smart Village: servizi rurali a valere sull'intervento del Psr 2014/2022” al quale si è aggiunto un contributo comunale. «Le previsioni di ammortamento della spesa, data la versatilità del mezzo, i costi sostenuti negli anni scorsi relativi ai noleggi e la costante richiesta del suo utilizzo, hanno guidato questo nuovo investimento che proponiamo al servizio della comunità- ha detto il sindaco di Bultei, Daniele Arca - un altro passo fatto in termini di efficienza nella gestione del patrimonio pubblico».

© Riproduzione riservata