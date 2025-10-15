Un minuto di silenzio a Sassari per i tre carabinieri morti ieri in servizio a Castel D’Azzano. Stamattina, davanti alla stazione dei militari in via Rockfeller, carabinieri, polizia di Stato, polizia penitenziaria ed esponenti della guardia di Finanza, hanno espresso il proprio cordoglio per Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernerdello, uccisi da un’esplosione provocata dagli occupanti di un edificio nella frazione di Verona.

La partecipazione al lutto dell’Arma è arrivata anche dal prefetto di Sassari, Grazia La Fauci, da diversi sindaci, dai rappresentanti delle amministrazioni locali e di altri enti della Provincia, oltre che da privati cittadini che hanno lasciato nelle caserme alcuni mazzi di fiori e scritti in segno di omaggio e vicinanza.

Il Colonnello Antonio Maione, alla guida del comando provinciale dei carabinieri, ha espresso gratitudine per le attestazioni di solidarietà, che, ha riferito, sottolineano la condivisione da parte delle Istituzioni statali non solo dell’impegno quotidiano al servizio della collettività, ma anche della partecipazione emotiva nei momenti difficili.

© Riproduzione riservata