Dice di trovarsi nella casa per nutrire il cane dell’amico, che si trova in carcere, ma lo arrestano per spaccio di droga. Ieri l’intervento nel centro storico di Sassari contro un nigeriano 26enne sorpreso dai carabinieri in un’abitazione dove sono stati trovati 125 grammi di marijuana e quasi un etto di hashish.

Assieme alle sostanze stupefacenti i militari hanno rinvenuto pure un bilancino di precisione e della plastica, che si suppone venisse utilizzata per confezionare le dosi, e un cane.

L’indagato, difeso dall’avvocata Elisabetta Udassi, ha giustificato la presenza nella dimora, già conosciuta in passato come crocevia dello spaccio, proprio con la necessità di dar da mangiare all’animale. Una scusa a cui il giudice Paolo Bulla non deve aver creduto perché ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione in caserma dai carabinieri tre volte a settimana. Il pm era Gianni Caria.

