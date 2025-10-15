Il gruppo consiliare di Orizzonte Comune Porto Torres riconferma l’impegno e il contributo dato per garantire la solidità dell’attuale maggioranza, per il proseguimento del lavoro svolto nel corso del mandato del sindaco Massimo Mulas, e ribadisce ufficialmente il sostegno al primo cittadino per una ricandidatura alla guida del governo cittadino. Ieri mattina l’incontro degli esponenti di Orizzonte Comune. – Giovanna Manca, Paola Conticelli, Gaetano Mura, Sebastian Sassu e Franco Satta- una occasione per discutere degli argomenti della prossima campagna elettorale in vista delle comunali, in programma la prossima primavera. «Riteniamo che Mulas possa garantire la continuità amministrativa delle attività fino ad oggi portate a compimento nell’interesse della comunità», hanno dichiarato i consiglieri di Orizzonte Comune. «Le azioni concrete della maggioranza guidata da Mulas – aggiungono - hanno ottenuto risultati verificabili mai raggiunti in termini di organizzazione, progettazione e realizzazione di opere e iniziative che hanno viste impegnate importanti risorse economiche». Sulla costituzione di una coalizione a sostegno del primo cittadino, con l’obiettivo di un secondo mandato, «situazione mai verificatasi in precedenza», il gruppo agirà in armonia con le decisioni della maggioranza «pertanto appare superfluo evidenziare che qualsiasi coalizione vada a formarsi debba prioritariamente condividere programmi, progetti e obiettivi in maniera incondizionata. Giacché riteniamo sia utile prestare attenzione alle realtà politiche che siano in grado di avanzare proposte comuni e siano disponibili a partecipare alla costruzione di un percorso condiviso. Realtà che siano portatrici di idee, aspirazioni e benefici per la città di Porto Torres ed i cittadini turritani». Fino ad oggi il gruppo di Orizzonte Comune con i suoi cinque consiglieri comunali tra i quali il presidente del consiglio, Franco Satta, due assessori – Claudio Piras e Giansimona Tortu ed i presidenti di Commissione, ha partecipato attivamente al fine del raggiungimento di tutti i traguardi fissati dall'attuale maggioranza che amministra il comune di Porto Torres, un patrimonio di idee e iniziative messe in campo che intendono preservare e rilanciare.

