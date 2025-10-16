Museo fa rima con teatro e letteratura per le famiglie questo sabato a Sassari e Porto Torres, grazie alla Direzione Regionale Musei Nazionali Sardegna.

La Pinacoteca nazionale di Sassari ospita alle 16.30 “Babbu Guidu”, uno spettacolo teatrale gratuito a cura del Teatro S’Arza, nel cartellone della XXX edizione del Festival Internazionale Isola dei Teatri. La storia, tratta da un testo del poeta Renato Coti, racconta di un anziano signore malato da tempo, triste e solitario, che vuole estraniarsi dalla vita sociale e allontanarsi da qualsiasi contatto umano, ma si innescano una serie di divertenti vicende e personaggi che contribuiranno a ricordarci quanto sia importante dare valore alle cose davvero essenziali della vita.

In scena Maria Paola Dessì, Marianna Nativi, Francesco Petretto, Stefano Petretto con la regia di Romano Foddai per la coproduzione sardo-corsa del Teatro S’Arza di Sassari e della compagnia Locu Teatrale di Ajiaccio. .

La mattina, alle 10.30, l’Antiquarium turritano farà da palco per la presentazione dell’albo illustrato “Storia di due strani strumenti per le menti”, scritto da Eleonora Cattogno e illustrato da Silvia Mori. Il libro, rivolto a bambine e bambini dai 6 anni in su, racconta le avventure di due personaggi che viaggiano nel tempo grazie a un aspirapolvere e uno spazzolino “da menti”. L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Comunale “Antonio Pigliaru” con il Museo.

