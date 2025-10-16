Una esplosione improvvisa ha distrutto un appartarmento, in via Unità d'Italia, nel centro urbano di Sorso.

L'incendio, in tarda mattinata, intorno alle 12.30, sarebbe stato causato da una fuga di gas da una bombola della cucina. Da qui sarebbero partite le fiamme causate dallo scoppio che ha provocato danni strutturali ingenti, devastando l'angolo cottura e e gli arredi.

Il fumo ha raggiunto i diversi ambienti dell'appartamento senza, per fortuna, causare feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo aver domato le fiamme, stanno operando per la messa in sicurezza dell'area.

Nel luogo dell'ìncendio anche i carabinieri della stazione di Sorso.

© Riproduzione riservata