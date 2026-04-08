Via libera ai lavori di riqualificazione dell’area esterna della scuola primaria di Uri. I mezzi della ditta incaricata hanno provveduto a livellare l’ingresso, realizzando una comoda rampa di accesso, mentre gli operai hanno completato il collegamento accessibile tra la zona mensa e il campetto.

L’intervento ha previsto anche la sistemazione del fondo, con l’installazione di un sistema di raccolta delle acque meteoriche e il ripristino delle murature esistenti. È inoltre prevista la realizzazione di un cancello per l’accesso in sicurezza alle scale che conducono all’area sottostante, oltre alla ritinteggiatura delle ringhiere. Nella giornata odierna si è proceduto alla realizzazione, tramite apposito getto di calcestruzzo elicotterato, di quello che sarà un piazzale polifunzionale e, nei prossimi giorni, si proseguirà con il completamento delle finiture.

L’obiettivo dell’intervento è trasformare uno spazio di circa 300 metri quadrati in un’area all’aperto accessibile, sicura e versatile, destinata ad attività didattiche, momenti ricreativi, integrazione e piccole attività sportive di gruppo. Il progetto prevede un investimento complessivo di 110.000 euro, finanziato attraverso fondi regionali e cofinanziamento comunale. Un risultato che risponde inoltre a una richiesta emersa già dal primo Consiglio comunale dei ragazzi, che aveva indicato questo intervento tra i desideri da realizzare, sottoponendolo all’Amministrazione. Un intervento che restituirà alla scuola e alla comunità uno spazio esterno finalmente fruibile, inclusivo e progettato per il benessere e la crescita dei bambini, a completamento degli investimenti realizzati negli ultimi anni sulla scuola primaria.

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