Il Comune di Uri promuove il Piano Family, una rete tra associazioni, parrocchia e istituzioni locali a sostegno dei giovani. Per il secondo anno consecutivo, tra le azioni a sostegno delle politiche giovanili la giunta comunale ha deliberato lo stanziamento di risorse per garantire le attività estive della Consulta Urese dei Giovani Attivi e dell’Hub Oratorio Uri Amici di San Francesco.

Le risorse ammontano a 1.200 euro, somme destinate alle due attività proposte dalle associazioni che aggregano i cittadini più giovani del paese, un percorso iniziato lo scorso anno che si vuole far proseguire pure nel 2025: campo scuola e escursione all’Acqua Fantasy.

Le stesse si sommano ai 7.000 euro stanziati per gli altri servizi rivolti alle fasce più piccole della nostra popolazione, al fine di concorrere alle spese e abbattere i costi dei servizi a domanda individuale, quali centro estivo, colonie e voucher estate ragazzi. Tutte azioni inserite nel piano Family, che mette al centro dell'agenda amministrativa le politiche sociali, familiari e giovanili.

© Riproduzione riservata