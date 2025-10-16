In onore della Dīpāvalī, festa indiana delle luci, Mauro Uselli si prepara per una performace emozionante in località la Ciaccia, a Valledoria, il 22 ottobre.

Al sorgere del sole, intorno alle 6 del mattino, dalla piazzetta principale della rinomata località turistica, il musicista punterà lo sguardo e il suono del flauto indiano, verso il mare da cui ne trae inspirazione e proporrà un raga della tradizione indiana più antica. Una musica soave, per meditare e ascoltarsi interiormente.

Le note dei raga si fanno trascendenti e si incontrano con il momento in cui il sole inizia a riflettere sul mondo creando un gioco di luci e ombre unico, soprattutto negli orizzonti che si possono ammirare dalla nostra amata isola.

Già l’anno scorso il maestro Uselli aveva proposto nella Riviera Catalana, un live in occasione del Dīpāvalī, riscuotendo enorme successo. Quest’anno sarà Valledoria ad ospitare questo appuntamento. Una musica di contatto, di incontro con il ritmo naturale del mondo e della natura che si sposa con la parte più intima dell’essere umano. Non solo, la musica dei raga incanta anche gli animali, soprattutto i gatti che amano queste sonorità supreme. Non è raro infatti che tra il pubblico di amanti del genere, ci sia un pubblico a quattro zampe. Ma si sa, la natura ha tanto da insegnare all’uomo. Durante l'esibizione il maestro metterà in atto tutta la scuola tecnica del “bansuri” che sta illustrando attraverso il web, sui canali social, youtube e facebook. Lezioni seguitissime per altro da estimatori internazionali. La performance è sostenuta dal Music Center Bansuri di Nuova Dheli, con il quale il flautista algheresemette in atto numerosi interscambi culturali. Il maestro inoltre stupirà chi vorrà partecipare con insolite esecuzioni virtuose per bansuri sulla musica di Vivaldi, Bach e altre bomboniere barocche.

Chi non ha la possibilità di recarsi a Valledoria, potrà riascoltare il concerto sui canali dell’artista a questo link:https://www.youtube.com/channel/UCbmDoYb7Wpyv6tqg4nwTFOA.

