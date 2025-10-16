Il Comune di Stintino ha aggiudicato i lavori di riqualificazione del Centro Sportivo di Rocca Ruja: un progetto che unisce sport, sostenibilità e comunità. Si è conclusa la procedura negoziata che ha individuato la IGE Impianti S.r.l. come impresa affidataria dei lavori di riqualificazione dei campi da tennis del Centro Sportivo di Rocca Ruja. L’importo complessivo dell’opera è di 1.175.000 euro, cofinanziato dalla Regione Sardegna per 600.000 euro. L’accantieramento dei lavori è previsto entro la prima settimana di novembre. L’intervento prevede la messa a norma degli impianti elettrici, la demolizione della tribuna in cemento armato ormai inagibile e la predisposizione dell’area per un nuovo campo da padel, la realizzazione di un campo coperto, l’ammodernamento della club house, un nuovo impianto di illuminazione con fotovoltaico e sistema di accumulo, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla creazione di nuovi camminamenti accessibili a tutti.

«Siamo estremamente soddisfatti di questo traguardo che darà nuova vita a un impianto risalente agli anni ’70.Con questi lavori offriremo alla comunità una struttura moderna, sostenibile e pienamente inclusiva», ha detto il vicesindaco e assessore allo Sport, Pietro Maddau.

Per la sindaca Rita Vallebella «il Centro Tennis di Rocca Ruja, è un punto di riferimento fondamentale per la vita sportiva e sociale del paese e accarezzo il sogno di vedere sui suoi campi i grandi nomi del Tennis nazionale così come avvenuto alla fine degli anni ‘70 con Borg, Barazzutti e Nastase. L’associazione tennis è un vero centro di aggregazione con oltre 100 tesserati di ogni età. Riqualificare questo impianto significa valorizzare un luogo vissuto e condiviso, che contribuisce ogni giorno alla crescita della nostra comunità».

Il Presidente dell’Associazione Tennis Stintino, Alessandro Ciotti, ha commentato: «Dopo quasi vent’anni di attività, la comunità sportiva potrà finalmente contare su un impianto rinnovato e funzionale, in un luogo che ha fatto la storia del tennis stintinese. È un traguardo che riempie di orgoglio tutti noi e che darà nuova energia al movimento tennistico locale, permettendo di accogliere ancora più appassionati e di mantenere viva la passione e lo spirito di aggregazione che da sempre ci contraddistinguono».

