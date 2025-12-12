Domenica 14 dicembre si ritorna sul palcoscenico del Parodi di Porto Torres per proseguire con la stagione di teatro contemporaneo con l’attore Mario Perrotta che presenta il suo pluripremiato spettacolo dedicato alla vicenda umana del pittore Antonio Ligabue: “Un bès”. Un ritratto di un artista e di una vita straordinaria. Mario Perrotta, figura tra le più rilevanti del panorama teatrale italiano contemporaneo, porta in scena la solitudine del celebre pittore Antonio Ligabue, la lacerazione di un’anima consapevole di essere un rifiuto della società e al contempo un artista, il suo stare al margine: là dove un bacio, un bès, è solo un sogno. «Voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori» – afferma l’attore e regista Mario Perrotta. Insignito di numerosi premi tra cui l’Oscar del Teatro italiano – il Premio Ubu – come Miglior Attore, il Premio Hystrio come migliore spettacolo dell’anno a giudizio del pubblico e il Premio della Critica Anct. Perrotta, particolarmente attratto dalla vita di Ligabue, ne coglie il suo senso di solitudine e la sua scelta di vivere ai margini. L’evento è organizzato dall’associazione La camera chiara.

