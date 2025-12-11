La Pro Loco di Olmedo ripropone anche quest’anno il celebre Presepe di Pane, allestito nella chiesetta romanica di Nostra Signora di Talia, ormai meta di migliaia di visitatori durante il periodo natalizio. Una tradizione che trasforma la Natività in un’autentica opera d’arte: le statuette, tutte in pane, vengono realizzate dalle panificatrici del paese e dai partecipanti al corso curato dalle maestre panificatrici Maria Talia Tidore e Mariella Pinna, promosso dal Comune attraverso gli assessorati alla Cultura e alle Tradizioni. Lo scorso anno il Ministero della Cultura e l’associazione Città dei Presepi lo hanno inserito nella mappatura nazionale dei presepi artistici. L’inaugurazione sarà accompagnata da un ricco programma: per le vie del paese risuoneranno le note degli Zampognari di Sardegna Itineranti, mentre dalle 15.30, nel salone parrocchiale, aprirà la Casa di Babbo Natale, a cura dell’associazione Mano Tesa. Dopo la benedizione del 36° Presepe di Pane da parte del parroco don Paolo Secchi, la chiesa ospiterà il concerto di Natale con il Coro Polifonico Incantos di Olmedo e la Corale Vivaldi di Sassari. Saranno i ragazzi dell’ultimo anno di catechismo a guidare i visitatori alla scoperta dell’opera, visitabile dal 13 dicembre al 6 gennaio 2026, ogni giorno dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19. Il Presepe di Pane è organizzato dalla Pro Loco Olmedo in collaborazione con il Comune di Olmedo e con la Camera di Commercio di Sassari, nell’ambito del programma Salude & Trigu.

