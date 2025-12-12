Due cani uccisi a Lu Padru nel 2020. Morti tra grandi sofferenze dopo aver ingerito del lumachicida che la procura di Sassari ha ritenuto essere stato messo proprio per fare del male ai due animali. Con una persona, un ex carabiniere 63enne di Sorso, vicino di terreno dei proprietari dei cani, accusato di uccisione e maltrattamenti di animali.

E su cui gravava anche la contestazione di minaccia perché, secondo quanto riferisce l’imputazione, avrebbe detto ai vicini: «Voi di cani ne dovete avere uno solo. Se gli altri non li fate fuori li ammazzo io».

Oggi in tribunale a Sassari si è tenuta la discussione tra le parti dove la pm, Erica Angioni, ha ritenuto sussistenti le accuse chiedendo la condanna dell’uomo. Gli avvocati della difesa, Angelo Vacca ed Enrico Cossu, hanno sostenuto invece che non vi erano prove e che il loro cliente non aveva avuto nulla a che fare con quanto successo. La giudice Sara Pelicci ha disposto l’assoluzione, relativamente ai capi di uccisione e maltrattamenti, «per non aver commesso il fatto» e «perché il fatto non sussiste» in relazione alle minacce.

