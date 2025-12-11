L’atmosfera del Natale è già viva da giorni nel quartiere di Sant’Agostino ad Alghero, dove luminarie e installazioni hanno trasformato strade e vetrine con largo anticipo rispetto agli anni precedenti. Anche per il 2025 il CCN Sant’Agostino ha curato nei dettagli allestimenti e iniziative nell’ambito del progetto “La fiaba del Natale a Sant’Agostino… da Sogno a Realtà”, pensato per rivitalizzare il quartiere e renderne ancora più suggestivo il clima delle feste.

Il tema scelto per quest’anno è il Candy Cane, il tradizionale bastoncino di zucchero bianco e rosso, che diventa simbolo e filo conduttore di tutte le installazioni, pensate soprattutto per affascinare i più piccoli.

Di fronte alla chiesetta di Sant’Agostino, nell’area dell’ex Arco di Corallo, è stato allestito il “Candy Cane Cube”, un grande cubo luminoso che richiama il motivo grafico dell’intero progetto. Immancabili anche l’Albero di Natale e il Presepe davanti al Caffè Marco Polo – Bienestar, considerati il biglietto da visita del quartiere e ormai divenuti tradizione consolidata. Accanto agli allestimenti, il CCN propone un calendario ricco di appuntamenti in collaborazione con il Comitato Area Sant’Agostino, la parrocchia del Santissimo Nome di Gesù e varie associazioni locali. Si parte venerdì 12 dicembre alle 16 con “Nadal in Folk a Sant’Agustì”: mostra fotografica, visita guidata e vestizione nella chiesa di Sant’Agostino, curate dal Gruppo Folk Sant Miquel. A seguire, l’attesa accensione dell’albero e del presepe. Dalle 18 alle 20, il quartiere si animerà con “Musica dai Balconi… le tradizioni che allietano l’animo”, a cura di Romano Marcias, con la partecipazione de I Soliti Ignoti in via La Marmora, angolo via Sant’Agostino.Un inizio festoso che apre un periodo ricco di atmosfera, tradizione e momenti condivisi per tutta la comunità.

