Attesa ed emozione a Porto Torres per il passaggio della Fiamma olimpica e paralimpica, in programma il 13 dicembre.

La città accoglierà il Viaggio della Torcia Olimpica organizzato dalla Fondazione Milano-Cortina in vista dei Giochi invernali in programma il prossimo febbraio.

Il percorso ha preso il via in Grecia il 26 novembre con l’accensione del tradizionale fuoco arrivato poi a Roma, da dove ha intrapreso il suo itinerario il 6 dicembre. Fino al 6 febbraio la fiamma attraverserà l’Italia per portare ovunque i valori dell’Olimpismo, amicizia, rispetto, eccellenza e inclusione, mostrando al mondo la bellezza senza tempo del Paese. 60 città di tappa, 300 comuni di transito e 12.000 km di viaggio: questi i numeri di un mosaico di territori, città d’arte, borghi e luoghi simbolo della storia e della memoria collettiva.

La Sardegna è la quarta regione in ordine di tempo a ospitare il passaggio della Fiamma e la città turritana accoglierà l’attesissimo convoglio sabato 13 dicembre, nell’ambito dell’ottava tappa che, dopo il transito a Olbia, Sassari, Porto Torres e Alghero, si concluderà con l’accensione del braciere a Nuoro. Il giorno seguente la nona tappa partirà da Oristano per concludersi a Cagliari. A Porto Torres il passaggio della staffetta, fra i circa 20 tedofori selezionati dal Comitato della Fiamma Olimpica, avrà inizio intorno alle 12:00 da via Sassari. La carovana transiterà nel tratto dalla rotatoria di via Sassari/via dell'Industria, percorrerà Corso Vittorio Emanuele fino a raggiungere la passeggiata coperta di via Mare all’altezza del civico n.22/A dove sarà allestita la postazione di arrivo.

«Per la città di Porto Torres– ha sottolineato l’assessora allo sport Gavina Muzzetto – è un grande onore accogliere la Fiamma Olimpica. Si tratta di un evento di straordinaria rilevanza, capace di unire sport, cultura e partecipazione collettiva. Inserire il nome della nostra città nel percorso della Fiamma significa legarlo a un simbolo universale di pace, inclusione e fratellanza. Inoltre è un’occasione preziosa per valorizzare e promuovere le bellezze del nostro territorio e la sua vocazione sportiva, nell'ambito di un appuntamento di portata mondiale a cui tutta la popolazione è invitata a partecipare».

Come in tutti comuni dell’isola anche a Porto Torres il transito è supportato dalla Regione Autonoma della Sardegna. Per l’occasione sono previste alcune modifiche alla viabilità lungo i tratti stradali interessati dal percorso e le aree adiacenti la struttura logistica di supporto alla manifestazione (quali il Palazzetto dello Sport “Alberto Mura” di via Palladio):

L'interdizione al transito interesserà: dalle ore 8 il ramo della rotatoria (via Sassari/via dell’industria) in accesso a via Sassari direzione centro, fatta salva la possibilità da parte degli agenti della Polizia locale, valutate le circostanze, di regolare diversamente i flussi della circolazione; via Cellini nel tratto in immissione alla via Sassari. Dalle ore 11 circa: il tratto di via Mare lungo la direttrice dalla Piazza Dogana all'intersezione con via G.M.Angioy. Dalle ore 12, limitatamente al transito del convoglio della Fiamma Olimpica, in ambo i sensi di marcia: il tratto stradale che dalla Rotatoria di via Sassari/via dell’Industria conduce al punto di arrivo situato all’altezza del civico n.22/a di via Mare, attraverso il Corso Vittorio Emanuele e Piazza Colombo. Le interdizioni della sosta sono previste dalle ore 8 fino alla conclusione della manifestazione: Piazza W.Frau in ambedue le aree di sosta, fatta eccezione per i veicoli in utilizzo all'organizzazione e per i tre stalli riservati ai veicoli delle persone con disabilità adibiti nel piazzale attiguo al Palazzetto;via Palladio entrambi i lati del tratto interposto tra via Bramante da Urbino e via Bernini; via Sassari lato destro dalla rotatoria con via dell’Industria a via Donatello (in corrispondenza del Distributore carburanti ivi operante); via Mare lato destro da Piazza Dogana al via G.M.Angioy.

