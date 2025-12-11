Due mezzi antincendio nuovi di zecca per la compagnia barracellare di Sassari. Ad acquistarli la Protezione civile del Comune grazie ai finanziamenti della Regione. Ieri è avvenuta la consegna ufficiale alla presenza del sindaco, Giuseppe Mascia, del comandante della polizia locale Gianni Serra e di quello dei barracelli Giuseppe Solinas e del personale della Protezione civile comunale.

I due pick-up si avvalgono di moduli antincendio da usare nelle emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendi, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori.

«Un aiuto importante- commenta il comandante dei barracelli Giuseppe Solinas -che solo con la collaborazione tra compagnia barracellare, amministrazione comunale e Protezione civile è stato possibile raggiungere, aggiungendo un nuovo e importante tassello per poter continuare sempre meglio».

