Sassari, due nuovi pick-up per la compagnia barracellareI mezzi rafforzano l’operatività delle squadre nelle situazioni di rischio
Due mezzi antincendio nuovi di zecca per la compagnia barracellare di Sassari. Ad acquistarli la Protezione civile del Comune grazie ai finanziamenti della Regione. Ieri è avvenuta la consegna ufficiale alla presenza del sindaco, Giuseppe Mascia, del comandante della polizia locale Gianni Serra e di quello dei barracelli Giuseppe Solinas e del personale della Protezione civile comunale.
I due pick-up si avvalgono di moduli antincendio da usare nelle emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendi, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori.
«Un aiuto importante- commenta il comandante dei barracelli Giuseppe Solinas -che solo con la collaborazione tra compagnia barracellare, amministrazione comunale e Protezione civile è stato possibile raggiungere, aggiungendo un nuovo e importante tassello per poter continuare sempre meglio».