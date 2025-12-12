Con Sardegna Terra d’Amare la solidarietà è ancora una volta protagonista in una serata che unisce gusto e cuore. Un evento speciale a Sennori, pensato per celebrare il valore del sostegno a chi ne ha più bisogno. L’ associazione Cuochi Provincia di Sassari, gli Istituti Alberghieri di Sassari e Alghero, e A.B.I. Professional, in collaborazione con Vito Senes, organizzano, per domenica 14 dicembre alle ore 20. 30, la Cena di Gala della Solidarietà, un evento enogastronomico dedicato alla beneficenza e alla valorizzazione del territorio.

La serata, ospitata presso il ristorante “Da Vito” vedrà protagonisti chef, professionisti e giovani studenti delle scuole alberghiere, uniti per sostenere una causa di grande valore sociale. Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione Lega del Filo d’Oro, in occasione dell’apertura della nuova sede territoriale a Nuoro.

L’iniziativa è un importante momento di solidarietà e partecipazione. Serve a sensibilizzare la comunità e ad aiutare concretamente la Fondazione Lega del Filo d’Oro che da oltre 60 anni è al fianco delle persone sordociechecon pluridisabilità psicosensoriale.

