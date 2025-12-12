Sesto attacco incendiario in largo Budapest a Sassari.

Stanotte è andato a fuoco uno scooter fermo da tempo in un cortile, e parcheggiato davanti ad altre due auto distrutte.

Il motorino bruciato si aggiunge agli altri mezzi colpiti nel giro di un mese e che hanno gettato nel terrore i condomini.

Su quanto accaduto stanno indagando carabinieri e polizia di Stato.

© Riproduzione riservata