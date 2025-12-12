nella notte
12 dicembre 2025 alle 08:33
Sassari, sesto rogo in un mese in largo Budapest: a fuoco uno scooterEnnesimo attacco incendiario in poco tempo, indagano le forze dell’ordine
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sesto attacco incendiario in largo Budapest a Sassari.
Stanotte è andato a fuoco uno scooter fermo da tempo in un cortile, e parcheggiato davanti ad altre due auto distrutte.
Il motorino bruciato si aggiunge agli altri mezzi colpiti nel giro di un mese e che hanno gettato nel terrore i condomini.
Su quanto accaduto stanno indagando carabinieri e polizia di Stato.
© Riproduzione riservata