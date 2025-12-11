La mobilità del futuro e il ruolo dei territori sono stati al centro dell’incontro dedicato al nuovo Piano Regionale dei Trasporti, primo aggiornamento organico dopo oltre trent’anni. L’appuntamento, promosso dal presidente della Commissione Emiliano Piras e dall’assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, ha riunito cittadini, enti, associazioni e operatori del settore. In collegamento, l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca, il capo di gabinetto Francesco Sechi e il consigliere regionale del territorio Valdo Di Nolfo. Proprio Di Nolfo ha voluto evidenziare l’importanza del confronto pubblico. «Questo incontro è fondamentale perché mette la partecipazione al centro. Fino al 22 dicembre tutti possono presentare osservazioni e contribuire a migliorare un documento che orienterà le scelte dei prossimi anni. La voce delle comunità, in questa fase, può incidere davvero».

Il consigliere regionale ha richiamato la necessità di una visione strategica per Alghero. «La nuova Città Metropolitana ci impone una riflessione ampia sul ruolo che questo territorio deve avere nel nord ovest dell’isola. È impensabile che l’aeroporto resti l’unico in Sardegna senza collegamento ferroviario. Occorre valorizzare i due porti e l’approdo, consolidando la nostra posizione nel sistema diportistico e nel mercato crocieristico».

Spazio anche al trasporto pubblico locale. «Il PRS apre agli enti territoriali come l’ATP, che deve garantire servizi efficienti e continui per semplificare la vita delle persone», ha aggiunto Di Nolfo. «Alghero e il nord ovest - ha concluso- possono essere protagonisti dello sviluppo dell’intera isola. Una mobilità moderna permette alle imprese di programmare, ai lavoratori di muoversi e ai territori di essere competitivi. Collaborare al Piano significa costruire insieme il futuro che vogliamo».

