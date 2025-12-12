Colpo di scena nella vicenda dei roghi in largo Budapest a Sassari.

Un residente è stato portato via dai carabinieri stamattina al termine di una perquisizione durata circa due ore nell’appartamento.

Nell’ultimo mese sono andate a fuoco 5 auto, una scala aerea e uno scooter, causando il terrore tra i condomini.

Ora la possibile svolta con le indagini dei militari a carico di un 60enne che abita proprio nel complesso delle tre palazzine.

