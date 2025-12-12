le indagini
12 dicembre 2025 alle 10:44aggiornato il 12 dicembre 2025 alle 10:46
Attentati incendiari a Sassari: un uomo fermato dai carabinieriDopo il sesto rogo in largo Budapest in un mese, i militari hanno fatto scattare una lunga perquisizione e portato in caserma un residente
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Colpo di scena nella vicenda dei roghi in largo Budapest a Sassari.
Un residente è stato portato via dai carabinieri stamattina al termine di una perquisizione durata circa due ore nell’appartamento.
Nell’ultimo mese sono andate a fuoco 5 auto, una scala aerea e uno scooter, causando il terrore tra i condomini.
Ora la possibile svolta con le indagini dei militari a carico di un 60enne che abita proprio nel complesso delle tre palazzine.
© Riproduzione riservata