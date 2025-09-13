Stintino, collisione fra due imbarcazioni: ferita una donnaNon sarebbe in condizioni gravi, sul posto anche gli operatori sanitari del 118
Collisione fra due imbarcazioni al largo del porto di Stintino. Un motoscafo con a bordo tre uomini è finito contro un gozzo in legno, che viaggiava con due persone a bordo.
Ferita una donna di Stintino che, raggiunta dall’unità di soccorso della Guardia costiera di Porto Torres, è stata trasferita nel porto del borgo turistico e affidata alle cure degli operatori sanitari del 118, prima di essere trasferita con l’elisoccorso all’ospedale civile di Sassari per accertamenti.
Nell’impatto ha riportato alcuni traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto anche i carabinieri di Porto Torres, la polizia locale e i barracelli della compagnia di Stintino. La capitaneria di porto al comando di Mirko Orrù ha aperto una inchiesta per accertare la dinamica e le eventuali responsabilità.