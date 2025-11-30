Tratta Porto Torres-Asinara, il servizio diventa trisettimanaleRidotti i collegamenti, come prevede il programma stagionale
Si riduce il servizio di collegamento con l’isola dell’Asinara, come previsto dal programma stagionale. Da venerdì 28 novembre sono stati attivati nuovi orari della tratta Ensamar Porto Torres-Asinara: il servizio trisettimanale sarà garantito nelle sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con due coppie di corse al giorno. La partenza da Porto Torres è prevista dalle 8.30 alle 15, mentre dall’Asinara dalle 10 alle 16.30.
Nella stagione estiva il viaggio nell’isola parco e’ programmato quotidianamente per soddisfare le esigenze degli operatori e dei turisti, un flusso di presenze che si concentra nei mesi di luglio e agosto. Sono oltre centomila i visitatori che, ogni anno, scelgono l’Asinara come meta di vacanza, con numeri in crescita nella stagione appena trascorsa. Dati positivi registrati nei charter, nella pescaturismo, e in generali in tutti i mezzi di trasporto via mare. In particolare sono aumentati anche gli eventi culturali, di spettacolo e di rilievo storico che hanno comportato una organizzazione importante con il coinvolgimento dell'ente Parco Nazionale dell'Asinara in sinergia con altre associazioni e operatori dell'isola.