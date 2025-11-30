Si riduce il servizio di collegamento con l’isola dell’Asinara, come previsto dal programma stagionale. Da venerdì 28 novembre sono stati attivati nuovi orari della tratta Ensamar Porto Torres-Asinara: il servizio trisettimanale sarà garantito nelle sole giornate di lunedì, mercoledì e venerdì con due coppie di corse al giorno. La partenza da Porto Torres è prevista dalle 8.30 alle 15, mentre dall’Asinara dalle 10 alle 16.30.

Nella stagione estiva il viaggio nell’isola parco e’ programmato quotidianamente per soddisfare le esigenze degli operatori e dei turisti, un flusso di presenze che si concentra nei mesi di luglio e agosto. Sono oltre centomila i visitatori che, ogni anno, scelgono l’Asinara come meta di vacanza, con numeri in crescita nella stagione appena trascorsa. Dati positivi registrati nei charter, nella pescaturismo, e in generali in tutti i mezzi di trasporto via mare. In particolare sono aumentati anche gli eventi culturali, di spettacolo e di rilievo storico che hanno comportato una organizzazione importante con il coinvolgimento dell'ente Parco Nazionale dell'Asinara in sinergia con altre associazioni e operatori dell'isola.

