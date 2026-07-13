La chiesa del Carmelo di Sassari è stata eretta a Santuario diocesano diventando il primo santuario Carmelitano della Sardegna.

Si è tenuta ieri la cerimonia che ha visto la partecipazione dell’arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, e la presenza di alcuni rappresentanti dell’ordine carmelitano.

L’alto prelato, che ha benedetto il nuovo altare, si è soffermato sull’importanza dell’occasione ricordando poi il valore, anche personale, del luogo dove ha avuto modo di crescere dal punto di vista spirituale. La chiesa del Carmelo, il cui rettore è padre Salvatore Asta, è divenuto negli anni un centro di evangelizzazione e meta di tanti fedeli che venerano la Madonna del Carmine.

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