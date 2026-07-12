Sempre in prima linea nelle attività di soccorso in mare e contro gli incendi boschivi, il Corpo volontari soccorso marittimo della Protezione civile di Castelsardo da qualche giorno ha ampliato il proprio parco mezzi con una nuova Ford Ranger dotato di un modulo antincendio multifunzionale.

Questo importante mezzo, va ad aggiungersi all’altro mezzo antincendio Land Rover Discovery 110, ad un gommone e due moto d’acqua attrezzati per il soccorso in mare che, insieme al Quad e alla Dacia Duster, oltre ad un veicolo attrezzato per il trasporto disabili, donato all’associazione lo scorso anno e subito messo a disposizione della comunità come tutti gli altri mezzi, compreso l’ultimo arrivato, contribuiscono nelle operazioni di emergenza a salvare vite umane.

Il gruppo di Cvsm di Castelsardo ha ricevuto il mezzo grazie alla Direzione generale della protezione civile, un potenziamento necessario per le attività e il supporto prestato dall'associazione a favore di situazioni di emergenza oltre confine. I volontari, infatti, garantiscono la loro presenza in diverse realtà della Sardegna del nord, dove si verificano incendi e condizioni di pericolo per le persone.

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