Le grotte di Capo Caccia si confermano tra i siti turistici più visitati di Alghero. A giugno la Grotta di Nettuno ha registrato circa 39 mila visitatori (42.179 nel giugno 2025), con una media di 1.400 ingressi al giorno.

Nonostante il lieve calo delle presenze, gli incassi sono saliti a 645 mila euro, contro i 554 mila euro dello scorso anno, grazie all’adeguamento del prezzo del biglietto. Positivo anche il bilancio della Grotta Verde, visitata da circa 3.500 persone.

Numeri inferiori rispetto alla Grotta di Nettuno perché l’accesso è contingentato a 30 visitatori per turno, per garantire la conservazione del delicato ambiente carsico. Il Parco di Porto Conte, che gestisce il sito, ha inoltre migliorato l’accessibilità all’area di Capo Caccia con la chiusura al traffico dell’ultimo tratto della strada provinciale e l’attivazione di un servizio navetta tra Casa Gioiosa e il piazzale panoramico.

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