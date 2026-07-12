Non hanno esitato un attimo a rimboccarsi le maniche per raccogliere quello che gli incivili abbandonano lungo la costa. Neppure le alte temperature hanno fermato i volontari di Plastic free. Nella Riviera di Sorso,sabato scorso, nella discesa a mare numero 7 , quattro intrepidi e temerari dell’associazione onlus hanno sfidato il caldo torrido (39°) dalle 8 del mattino, recuperando circa 100 chilogrammi di rifiuti, tra bottiglie di vetro, materiale indifferenziabile e plastico.

Hanno setacciato la zona e recuperato il materiale depositato in maniera indiscriminata, tracce lasciate da chi è nemico dell’ambiente. Un lavoro puntuale di coloro che tengono alla tutela del proprio territorio e al decoro dei litorali. Hanno partecipato all’operazione anche i referenti Plasticfree di Sassari, Serena Solinas e Roberto Manca.

Il tratto di costa interessato è uno tra i più frequentati dai bagnanti, eppure allo stesso tempo poco rispettato. Al termine delle attività i volontari si sono concessi un bagno nel mare della Riviera di Sorso.

© Riproduzione riservata