Denunciato a Sassari per spaccio. Un 33enne straniero è stato scoperto dalla polizia di Stato, nei giorni scorsi in centro storico, durante l’operazione ad Alto Impatto, tra via La Marmora e via Abbadu, mentre si aggirava con un comportamento sospetto.

Alla vista degli agenti l’uomo si è dato alla fuga senza andare troppo lontano perché subito bloccato. Nella perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto quattro dosi di cocaina, confezionate e si presume destinate all'attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un bilancino di precisione, di una somma di denaro contante costituita da banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento delle dosi, che si ritiene compatibile con l'attività di spaccio, nonché una modica quantità di hashish.

Accompagnato in questura è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

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