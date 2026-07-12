Il Comune di Porto Torres ha aderito all’edizione ELoGE Italia 2025-2026, il programma promosso dal Consiglio d’Europa e coordinato in Italia da AICCRE, con il supporto tecnico-scientifico di Isig- Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, dedicato alla diffusione dei 12 Principi europei della Buona Governance democratica.

Lo scorso 3 luglio, nella prestigiosa cornice di Montecitorio, si è svolta la cerimonia conclusiva che ha riunito le delegazioni dei Comuni partecipanti. A rappresentare Porto Torres e a ritirare l’attestato di partecipazione sono stati invitati l’assessore Antonello Cabitta e il consigliere comunale Gavino Ruiu. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra enti locali sui temi della buona governance, della trasparenza e della partecipazione.

Il programma ha coinvolto inizialmente 65 Comuni italiani. Al termine del percorso, 36 amministrazioni, tra cui Porto Torres, sono state ammesse alla fase finale e sono state invitate a ritirare i riconoscimenti e gli attestati di partecipazione per il percorso svolto. Un risultato che valorizza l’impegno delle amministrazioni nel misurarsi con gli standard europei di qualità democratica e nel condividere esperienze e buone pratiche.

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