Sassari, cambio nel Gremio dei Piccapietre: insediato il nuovo obriereUn avvicendamento chiave in vista della Faradda dei Candelieri
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Si è tenuta ieri a Sassari la cerimonia dell’Intregu per il gremio dei Piccapietre. La suggestiva cerimonia, che ha avuto luogo nella chiesa di Sant’Antonio Abate, ha visto insediarsi Giovanni Luigi Sechi come nuovo obriere al posto di Gavino Sechi.
Un avvicendamento chiave in vista della Faradda dei Candelieri, in programma il 14 agosto, con la Discesa dei sodalizi e lo scioglimento del Voto alla Madonna.
Presente per l'occasione anche il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e la consigliera regionale, Francesca Masala.
Sempre nella giornata di domenica 12 luglio, di sera, i Piccapietre hanno sfilato con gli altri gremi per le vie della città portando in processione la propria patrona, la Madonna della Salute, addobbata con i monili in oro donati negli anni dagli associati.