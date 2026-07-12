È finito in manette per furto aggravato un uomo trovato in possesso di arnesi utilizzati per scasso e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. L’episodio nei giorni scorsi a Porto Torres, in una delle vie centrali dove il malvivente si aggirava con fare sospetto, soffermandosi attorno ad una vettura.

I carabinieri della Radiomobile della compagnia di Porto Torres lo hanno colto in flagranza di reato, dopo aver ricevuto una segnalazione da un residente, proprietario dell’auto. Giunto sul posto, alla vista dei militari l’indagato ha tentato di darsi alla fuga per le vie del centro, ma è stato intercettato e fermato.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso della refurtiva che poco prima aveva rubato dall'abitacolo del veicolo, oltre a nascondere arnesi da scasso e un coltello, materiali sottoposti a sequestro. Il ladro è finito in carcere su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari con convalida dell’arresto.

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