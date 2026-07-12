Non solo la presentazione della 41ª Ittiri Folk Festa ma domani, lunedì 13 luglio, presso la Camera di Commercio di Sassari sarà anche l’occasione per accendere i riflettori sul Premio Zenìas, uno dei riconoscimenti più prestigiosi legati alla manifestazione internazionale organizzata dall’associazione culturale e folklorica Ittiri Cannedu.

Giunto alla sua 24ª edizione, il Premio Zenìas rappresenta un tributo a donne, uomini, artisti, musicisti, attori, studiosi, associazioni e istituzioni che, con il proprio impegno, contribuiscono a custodire, valorizzare e diffondere il patrimonio culturale della Sardegna, promuovendone l’identità ben oltre i confini dell’Isola e favorendo il dialogo tra i popoli attraverso il linguaggio universale della cultura e del folklore. A illustrare il significato del Premio Zenìas sarà Leonardo Marras, presidente del Comitato scientifico del riconoscimento, che durante l’incontro con la stampa annuncerà anche il nome del vincitore o della vincitrice della 24ª edizione, mantenuto finora nel più stretto riserbo.

Lo scorso anno il Premio Zenìas era stato assegnato alla Dinamo Basket, per il contributo offerto nel promuovere l’immagine della Sardegna attraverso lo sport e i valori dell’inclusione. Tra i recenti insigniti del riconoscimento figura anche Bachisio Bandinu, antropologo, giornalista e scrittore, recentemente scomparso, premiato per il suo straordinario impegno nella tutela, nello studio e nella divulgazione dell’identità culturale della Sardegna. Un conferimento che ha rappresentato uno dei momenti più significativi delle ultime edizioni del festival, rendendo omaggio a una delle voci più autorevoli della cultura isolana.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Ittiri Baingio Cuccu, il sindaco di Sassari e della Città Metropolitana Giuseppe Mascia, l’assessore regionale del Turismo Franco Cuccureddu, il consigliere regionale Antonio Sau, l’assessora alla Cultura del Comune di Ittiri Giuseppina Dettori, il presidente dell’associazione Ittiri Cannedu Giuseppe Calvia, il responsabile scientifico delle mostre e degli eventi culturali Gianmario Demartis e lo stesso Leonardo Marras. Durante l’incontro verrà illustrato il programma completo della 41ª Ittiri Folk Festa, inserita nel network Salude & Trigu, che prenderà il via con l’anteprima di Sassari il 16 luglio, proseguirà dal 17 al 20 luglio a Ittiri e si concluderà il 21 luglio ad Alghero.

© Riproduzione riservata