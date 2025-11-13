Tragedia a Pattada, camion sequestrato: aperta un’inchiestaGiacomino Demontis è sceso dal mezzo sulla 128 Bis e ha dimenticato di innestare il freno a mano: è rimasto schiacciato contro il guardrail
La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un'inchiesta sulla tragedia accaduta questa mattina vicino a Pattada, poco dopo le 12, sulla strada statale 128 Bis, al chilometro 56, dove un camionista di Buddusò, Giacomino Demontis di 72 anni, è rimasto vittima di un incidente.
L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sceso dal proprio camion per controllare il carico, dimenticandosi di tirare il freno a mano, restando schiacciato tra il proprio mezzo il guardrail. L'autotrasportatore sarebbe morto per un grave trauma toracico.
Il camion è stato posto sotto sequestro in attesa di ricostruire l'esatta dinamica.
Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Ozieri, oltre al personale Spresal, gli ispettori impegnati nel servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro della Asl. Le squadre di Anas sono intervenuti per gestire la circolazione.