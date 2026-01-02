Turista colpita da ictus cerebrale al largo del Golfo dell’Asinara. L’operazione di soccorso in mare è stata portata a termine questa mattina dalla Guardia Costiera di Porto Torres. I militari hanno trasportato in sicurezza una passeggera di 56 anni, di nazionalità peruviana, colpita da ictus cerebrale e già affetta da paraplegia, a bordo della nave da crociera “MSC Orchestra”, in navigazione verso il porto di Valencia. L’intervento dopo la segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di porto turritana che ha monitorato la situazione di emergenza, in costante contatto con l’unità della compagnia Msc e con la centrale operativa della Guardia Costiera di Roma.

Alle 6.30 la richiesta di soccorso, quando la nave si trovava in navigazione a circa 50 miglia dal porto turritano. Il Cirm, Centro Internazionale Radio Medico, dopo aver consultato via radio il medico di bordo per una prima valutazione clinica, ha disposto l’evacuazione immediata della paziente così da consentire il ricovero tempestivo presso l’ospedale civile di Sassari. La Guardia Costiera di Porto Torres ha quindi dirottato la nave verso il centro del Golfo dell’Asinara, individuando un’area con condizioni di mare più favorevoli per il trasbordo.

Nella zona ha poi inviato la motovedetta M/V CP 871, unità navale veloce della Guardia Costiera, specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso. Alle ore 9.50 circa la CP 871 ha intercettato la nave da crociera a circa 5 miglia nautiche dal porto turritano ed ha effettuato il trasbordo della passeggera. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 10.25, quando la 56enne, sbarcata presso la banchina della Capitaneria, è stata affidata alle cure del personale sanitario del servizio 118 e trasportata al Santissima Annunziata di Sassari. La nave da crociera “MSC Orchestra” è stata successivamente autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di Valencia.

© Riproduzione riservata