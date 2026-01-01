Mercoledì 31 dicembre si sono concluse le operazioni di attivazione del primo pozzo nel comune di Tissi, un risultato che non è solo tecnico, ma importante a garantire l’acqua potabile alla comunità anche in caso di siccità.

Un intervento che garantirà maggiore continuità nell’approvvigionamento idrico, a beneficio di tutta la popolazione. Il sindaco GianMaria Budroni, si era impegnato per ottenere tale risultato, ovvero richiedere richiedere un finanziamento alla Protezione Civile Regionale per realizzare un nuovo pozzo e un nuovo serbatoio di accumulo. Il Comune, infatti, è benefciario di 250.000 euro. Risorse che hanno permesso di realizzare una importante fonte idrica come quella del pozzo che consentirà di evitare le restrizioni idriche in caso di grave siccità.

l primo cittadino ha ringraziato i tecnici e i vertici di Abbanoa per il lavoro svolto e per la collaborazione che hanno permesso di raggiungere questo risultato. Non soltanto un traguardo amministrativo ma anche un messaggio di fiducia per la comunità' che non dovrà subire ulteriori disagi in futuro.



