Bilancio positivo a Sassari per il servizio navetta utilizzato in vista del concerto di capodanno di Max Pezzali in piazzale Segni. L’Atp, in sinergia con il Comune, ha predisposto un sistema di collegamenti tra otto parcheggi dislocati in vari punti della città (Via Budapest, via Washington, via Turati, Piandanna, Tanit, Li Punti, via Pirandello, piazza Ortobene) e Via Vardabasso, a poche decine di metri dall’area della manifestazione. Sono le 139 corse complessive fatte tra il 31 dicembre e l'inzio del 1° gennaio, 11600 le persone trasportate, 5.880 all’andata e 5.720 al rientro, grazie all’impiego di autobus da 12 e 18 metri utilizzati al massimo della loro capienza. Tre operatori hanno gestito i flussi dei passeggeri mentre dalla centrale un addetto ha seguito in tempo reale l’intero servizio attraverso le radio. Colpisce, tra i dati, quel 25% dei partecipanti agli eventi di Capodanno che ha deciso di lasciare l’auto a casa e muoversi con i mezzi pubblici. “Abbiamo messo in campo un servizio imponente- afferma il presidente Atp, Alessandro Zara -gestito in tempi rapidissimi, senza penalizzare la mobilità quotidiana dei cittadini. Qualche fisiologico rallentamento e un’attesa della navetta un pò più dilatata nei momenti di massima congestione dovuti, come detto, ad un flusso di persone davvero eccezionale. Nel complesso un grande risultato e il merito va a tutta la squadra di ATP - guidata dal DG Roberto Mura - dagli uffici al personale alla guida, che hanno lavorato con grande professionalità e spirito di servizio”.

© Riproduzione riservata