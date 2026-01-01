Le fiamme
01 gennaio 2026 alle 18:09
Sassari, incendio in un negozio di via Asproni: danni ingentiNon si registrano feriti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Grave incendio oggi pomeriggio a Sassari. Dalle 17 ha cominciato a prendere fuoco il negozio Passepartout in via Asproni. Sul posto tre squadre dei vigili del Fuoco e la polizia locale. Al momento non si denunciano feriti. Il fumo ha avvolto i locali alzandosi fino alla cima del palazzo in cui si trova l'attività.
Diverse le suppellettili portate fuori dai pompieri. I danni sembrano essere ingenti.
© Riproduzione riservata