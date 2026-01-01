Grave incendio oggi pomeriggio a Sassari. Dalle 17 ha cominciato a prendere fuoco il negozio Passepartout in via Asproni. Sul posto tre squadre dei vigili del Fuoco e la polizia locale. Al momento non si denunciano feriti. Il fumo ha avvolto i locali alzandosi fino alla cima del palazzo in cui si trova l'attività.

Diverse le suppellettili portate fuori dai pompieri. I danni sembrano essere ingenti.

© Riproduzione riservata