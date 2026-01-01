Sassari, il 2025 si chiude con un fiocco rosa: benvenuta Giulia GinevraLa piccola è venuta alla luce alle prime ore del mattino del 31 dicembre
L’ultima nata del 2025 alla Clinica ostetrica dell’Aou di Sassari si chiama Giulia Ginevra ed è venuta alla luce il 31 dicembre alle ore 4.56: una neonata del peso di 3,180 kg, nata con parto spontaneo.
La mamma, Francesca Peru, ha 28 anni e il padre, Marco Corda, 45 anni. Entrambi residenti a Sassari, hanno accolto la loro bambina nelle prime ore dell’ultimo giorno dell'anno, in un ideale passaggio di testimone tra due anni che si incontrano nella sala parto.
La nascita è stata assistita dall’équipe ostetrica composta da Elisa Lutzoni, Antonella Bitti, Luisella Fiorelli e Giovanna Francesca Mura, che ha accompagnato con competenza e attenzione uno dei momenti più simbolici dell’anno.
Per quanto riguarda l’anno appena iniziato, alle ore 13 del 1 gennaio 2026 ancora nessun bebè, ma – segnala l’Aou – «nelle sale parto ci sono donne in travaglio: il primo vagito dell’anno è vicino e potrebbe arrivare da un momento all’altro».
(Unioneonline)