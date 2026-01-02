Incendio nella notte a Nulvi, nel Sassarese, a pochi passi dal centro, dove un mezzo pick-up è stato avvolto dalle fiamme. La chiamata alla sede centrale dei vigili del fuoco di Sassari è giunta intorno all'1.30, quando il rogo aveva già divorato gran parte dell'autocarro e rischiava di estendersi anche alle strutture vicine. Le squadre hanno prontamente messo in sicurezza l'area, evitando il propagarsi dell'incendio e di provocare ulteriori danni. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Si indaga sulle possibile cause, e non si esclude l'ipotesi della natura dolosa. Il pick-up si trovava parcheggiato davanti ad alcune abitazioni che per fortuna non hanno subito danni, il mezzo ,invece, in pochi attimi è andato completamente distrutto.

