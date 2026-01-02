È Leonardo il primo nato del 2026 a SassariIl piccolo è venuto alla luce all’1:13 della notte, accolto dall’équipe sanitaria e dai genitori Maria Laura Secci e Pier Franco Sias
Si chiama Leonardo il primo nato del nuovo anno a Sassari, al Materno Infantile di viale San Pietro.
Il neonato è venuto alla luce alle 01.13 della notte, pesa 3 chili e 390 grammi, accolto dall’équipe sanitaria e dai genitori, Maria Laura Secci, 39 anni, e papà Pier Franco Sias, 38 anni, entrambi di Sorso.
Il parto è stato assistito dall’ostetrica Marilisa Stagnitta, affiancata da Maria Grazia Torru, Marta Daga, Stefania Sanna, Vincenzo Marfoli, Romana Bazzicalupo, Moira Fini ed Eleonora Fiori.