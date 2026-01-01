Anziani e allettati all’interno di quattro mura, con infiltrazioni idriche che mettono a serio rischio i residenti in una delle abitazioni del quartiere Villaggio Satellite, a Porto Torres.

Succede in via della Rinascita al civico 4, dove i vigili del fuoco, coordinati dal comando provinciale, sono intervenuti nella palazzina a sette piani, per alcune importanti e copiose perdite d’acqua.

Le squadre hanno riscontrato nell’appartamento, al sesto piano, la presenza di infiltrazioni con interessamento anche dell’impianto elettrico, provenienti dal solaio del vano bagno, dal tetto della camera da letto e dal soggiorno.

I residenti sono due anziani, il marito allettato e la moglie collegata ad un dispositivo di ossigenoterapia.

Le perdite idriche sono state rilevate anche nella copertura dell’appartamento adiacente, nello stesso piano, sia nella zona giorno sia nella zona notte, abitata anche questa da una donna allettata.

Il solaio, nell’androne tra i due appartamenti, risulta lesionato e interessato da crepe provocate dalle infiltrazioni idriche. Una situazione di emergenza che ha spinto il sindaco Massimo Mulas ad intervenire firmando l’ordinanza che obbliga Area, l’agenzia regionale per l’edilizia abitativa, a provvedere alla immediata messa in sicurezza delle strutture per riparare le criticità presenti, con lavori di risanamento e consolidamento così da scongiurare il rischio di possibili cedimenti.

Il provvedimento è rivolto anche ai proprietari delle abitazioni, legittimi titolari seppure domiciliati in altre zone della città.

