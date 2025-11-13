Si era fermato per verificare il carico e sistemare il materiale che trasportava, ma si era dimenticato di tirare il freno a mano del mezzo pesante che lo ha travolto senza lasciargli scampo. È morto così Giovannino Demontis, 72 anni l'autotrasportatore di Buddusò che, questa mattina poco dopo mezzogiorno, sulla statale 128 Bis "Centrale sarda", direzione Pattada, è rimasto schiacciato tra il camion e il guard rail. Dalle prime ricostruzioni era invece emerso che la vittima era stata travolta dal carico del mezzo.

L'uomo ha riportato un grave trauma toracico. A nulla sono serviti i tentativi per rianimarlo da parte dell'equipe medica dell'elisoccorso Areus, proveniente da Olbia, sul posto insieme al personale sanitario infermieristico di Ozieri . Sul luogo dell'incidente, nella frazione di Bantine, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Ozieri. Il tratto della statale al chilometro 56 è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto anche le squadre Anas che stanno disciplinando la circolazione per ripristinare al più presto la viabilità. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. Sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal per verificare esattamente le condizioni di sicurezza del camion su cui viaggiava la vittima.

