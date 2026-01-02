Polemiche nel comune di Valledoria per la sospensione del servizio di guardia medica nel primo giorno dell’anno. La direzione del Distretto sanitario di Sassari aveva comunicato formalmente che, a causa della mancanza di personale medico, la Guardia medica sarebbe rimasta chiusa dal giorno della vigilia, il 31 dicembre 2025, e l'1 gennaio 2026. E così è stato, con la ripresa dell'attività dalle 20 di Capodanno.

Due giornate in cui il servizio è rimasto scoperto, con i relativi disagi per coloro che hanno richiesto interventi di emergenza. Malumori giunti in particolare dalla gente anziana, costretta a rivolgersi altrove, quindi ad affrontare il viaggio a Sassari o vera altre strutture ospedaliere, per vedersi garantire l'assistenza medica.

Il servizio è stato sospeso nei giorni in cui erano in corso eventi natalizi, quando spesso non sono disponibili altri servizi sanitari. Il borgo turistico, riconosciuto di recente Città di Valledoria, aveva istituito il servizio di Guardia medica nelle festività per le richieste di emergenza che si presentavano in particolare in questo periodo e durante l'estate quando aumenta il flusso dei turisti.

© Riproduzione riservata