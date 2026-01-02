Un dialogo tra luci e suoni, tra respiro musicale e atmosfera. Un concerto per tromba e quintetto d’archi pensato come esperienza multisensoriale, capace di avvolgere il pubblico in un clima intimo e suggestivo.

Lunedì 5 gennaio, alle 19.30, il teatro Gavi’ Ballerò ospiterà la solista Laura Cocco insieme al Bizzarria Ensemble per l’appuntamento conclusivo della rassegna Echi Armonici, inserita nel cartellone del Cap d’Any de l’Alguer.

L’evento è organizzato dall’associazione Contrapunctum Ets in collaborazione con ARS Aurelia e il sostegno di Comune e Fondazione Alghero. La combinazione timbrica tra i virtuosismi della tromba e la morbidezza degli archi, l’utilizzo di strumenti montati secondo la tradizione della metà del XIX secolo e la scelta di impreziosire la sala con l’illuminazione a lume di candela offriranno un ascolto immersivo, capace di esaltare l’eleganza e la profondità espressiva del repertorio. Il Bizzarria Ensemble nasce all’interno del Conservatorio di Cagliari riunendo strumentisti di alto profilo, alcuni con importanti esperienze internazionali, affiancati agli iscritti del Laboratorio orchestrale di Attilio Motzo. Conosciuto per il rigore filologico nell’esecuzione della musica antica, il gruppo ha progressivamente ampliato il proprio repertorio fino alla contemporaneità.

Per il concerto algherese saranno utilizzati strumenti montati secondo la prassi affermatasi nella metà dell’Ottocento. Laura Cocco è un’apprezzata trombettista impegnata in un’intensa attività solistica e cameristica. È docente di tromba al Conservatorio di Salerno, direttrice artistica-didattica della Scuola civica di Musica di Nuoro e della stessa Contrapunctum ETS.

L’ingresso al concerto è gratuito, con prenotazione obbligatoria, disponibile presso la Tabaccheria D’Apello oppure online sul circuito Boxol.

Nei giorni degli spettacoli il botteghino del Teatro Civico sarà aperto dalle 18 alle 20. Per informazioni: associazionecontrapunctum@gmail.com.

