Ha un nome e un volto il giovane che domenica pomeriggio, ha molestato una ragazzina di 14 anni, nel centro urbano di Porto Torres. L’uomo, 26 anni algerino, già noto alle forze di polizia con precedenti penali legati all’uso di sostanze stupefacenti, è sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma con il divieto di allontanarsi dal comune turritano senza autorizzazione.

I carabinieri della compagnia di Porto Torres sono riusciti ad identificarlo grazie alla descrizione fornita dalla minorenne e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Domenica pomeriggio, mentre la ragazza passeggiava da sola in via Sassari, l’uomo indossava una tuta nera quando ha salutato la 14enne provando un primo approccio senza ricevere risposta. Quindi si è avvicinato tentando di palpeggiarla, ma la ragazzina ha reagito e nel tentativo di divincolarsi il molestatore le ha afferrato i capelli per trattenerla. La giovane è riuscita a liberarsi e a scappare in direzione della propria abitazione. Tra le mura di casa ha potuto raccontare quanto accaduto. I genitori non hanno esitato a denunciare immediatamente l’episodio ai carabinieri della caserma di via Antonelli, al comando di Stefano Scurti che ha sentito il racconto della giovane, ancora turbata e sotto choc.

La vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Sassari che potrebbe decidere di applicare ulteriori misure cautelari.

