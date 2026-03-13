Da emblemi del degrado a immobili riqualificati. È stato consegnato, oggi a Sassari in via Daniel Bovet, quartiere Rizzeddu, il primo cantiere del programma regionale RinnovArea, finanziato con 300 milioni di euro attraverso i bandi europei. Una iniziativa annunciata a fine 2024. "Dopo poco più di 12 mesi- afferma, in conferenza stampa, l'assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu- siamo riusciti a fare una gara europea, a individuare le ditte, per il 60 per cento sarde. Si procederà così con una serie di lavori per mettere in sicurezza gli edifici". Con interventi di manutenzione straordinaria dei palazzi di edilizia residenziale pubblica di Area, l'azienda regionale di edilizia abitativa. Sono 23mila gli alloggi isolani coinvolti e, a breve, partiranno i cantieri anche a Nuoro, Carbonia, Oristano, Cagliari e negli altri centri, inclusa Sassari che, oltre al palazzo citato, potrà avvalersi di lavori nei rioni di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa. "Andremo a incidere su oltre il 60% del patrimonio regionale, quasi il 100% di immobili con problemi di fatiscenza". Piu ricorda i numeri: "Area fino a oggi aveva avuto una spesa massima di 7 milioni di euro all'anno. Quest'anno invece si arriva a circa 30 milioni e il nostro assessorato è deciso a spendere tutti i 300 milioni dando così sollievo ai cittadini che, in questi anni, hanno segnalato le condizioni degli stabili". Il cronoprogramma è triennale, con conclusione nel 2029.

